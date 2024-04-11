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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف 3 مواقع عسكرية لحزب الله في لبنان

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية استهدفت ثلاثة مجمعات عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وبحسب بيان نشره على تلجرام، فإن الغارات استهدفت مباني تقع في ميس الجبل ويارين والخيام. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن موقع مراقبة تابع لحزب الله قد تعرض للقصف في مروحين.

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك أنه تم استخدام نيران المدفعية طوال اليوم لتحييد تهديد محتمل بالقرب من أبو شش. وقد انخرط حزب الله في أعمال عدائية متفرقة مع إسرائيل، خاصة منذ اندلاع الصراع في غزة.

ولم يقدم أي من الجانبين على الفور تفاصيل بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية وأي خسائر ناجمة عن الهجمات.

ويسلط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله الضوء على الوضع المضطرب في المنطقة، حيث تشكل المواجهات المستمرة تهديدا للاستقرار والأمن.

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