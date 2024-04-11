تنظيم مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب في إسنا بالأقصر

انطلقت بمحافظة الأقصر في ثاني أيام عيد الفطر المبارك مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، وتضم العديد من الألعاب والبرامج والأنشطة الثقافية والفنية والرياضة ضمن المبادرة الوزارية، داخل مركز شباب الترعة بمركز أسنا.



وقال مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر إن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، تهدف لإدخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال والأهالي في القرى والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، وتشمل المبادرة فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم للشباب والنشء والأهالي بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.



جدير بالذكر استمرار المبادرة بمراكز الشباب على مدار أيام العيد لتقديم الخدمات الترفيهية للنشء والشباب تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب وحسن فؤاد حسن مدير إدارة شباب إسنا وفريق عمل مركز شباب الترعة.