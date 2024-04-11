خلّصوا على فرد أمن الشركة وهربوا بالمليون جنيه | جريمة مثيرة بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لضبط المتورطين فى قتل خفير خصوصي بشركة لبيع اللوادر باللدقهلية وسرقة مليون 315 ألف جنيه من مقر الشركة واكتشاف وجود سرقة مبلغ مالى.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة طلخا من المستشفى العام بوصول "محمد.ر.ح.،58عاما، خفير خصوصي شركة معرض بطريق"شربين – المحلة"،دائرة المركز ومقيم قرية كفر الطويلة دائرة المكر مصابا بجروح قطعية بالرأس

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا ،الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال مرافقه "محمود.م.م "،39 عاما، شريك بالشركة محل عمل المتوفى ومقيم دائرة قسم ثان المنصورة، قرر انه عقب وصول احد زملاء التوفي لموقع الشركة عثر عليه ملقى بأرضية عرفته بالحالة المشار إليها ووجود كسر بباب غرفة مكتب المحاسبة بالشركة باكتشافه سرقة مبلغ مليون و315 ألف جنيه من المكتب.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.