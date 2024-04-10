محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي بسندوب لتقديم التهنئة للمرضي بمناسبة العيد

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مستشفي التأمين الصحي بسندوب لتقديم التهنئة للمرضي بمناسبة العيد.



جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهلية ، والعقيد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة ، والدكتورة رشا مصطفي مدير التأمين الصحي بسندوب.



وقال " المحافظ " كل عام وأهالينا المرضي بصحة وسعادة وأتم الله شفائهم علي خير واليوم نقدم لهم التهاني لنخفف عنهم آلامهم ولنشعرهم أنهم ليسوا وحدهم .



كما قال " مختار " ادعوا الجميع في هذا اليوم المبارك لزيارة المرضي والاطمئنان عليهم وصلة الأرحام لأن هذا ما أمرنا بيه ديننا الحنيف وأن هذا من شيم وأصالة الشعب المصري منذ أقدم العصور .

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