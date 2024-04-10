عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي بسندوب لتقديم التهنئة للمرضي بمناسبة العيد

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد التأمين

 تفقد  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  مستشفي التأمين الصحي بسندوب لتقديم التهنئة للمرضي بمناسبة العيد.


جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهلية ، والعقيد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة ، والدكتورة رشا مصطفي مدير التأمين الصحي بسندوب.


وقال " المحافظ " كل عام وأهالينا المرضي بصحة وسعادة وأتم الله شفائهم علي خير واليوم نقدم لهم التهاني لنخفف عنهم آلامهم ولنشعرهم أنهم ليسوا وحدهم .


كما قال " مختار " ادعوا الجميع في هذا اليوم المبارك لزيارة المرضي والاطمئنان عليهم وصلة الأرحام لأن هذا ما أمرنا بيه ديننا الحنيف وأن هذا من شيم وأصالة الشعب المصري منذ أقدم العصور .

FB_IMG_1712735274048
FB_IMG_1712735274048
FB_IMG_1712735259228
FB_IMG_1712735259228
FB_IMG_1712735267576
FB_IMG_1712735267576
FB_IMG_1712735246435
FB_IMG_1712735246435
FB_IMG_1712734951830
FB_IMG_1712734951830
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير العام للمحافظة اللواء ايمن الشريف بالدقهلية مدير التأمين الصحي محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

لعملاء «إنستا باي»| احذر هذا التصرف عند تحويل الأموال.. قد يتسبب في خسارة نقودك

موضوعات متعلقة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمساجد الدقهلية وسط أجواء من السعادة..صور

ترشيحاتنا

بحضور الرئيس.. أحمد سعد يقدم فقرة غنائية خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء

سبب تسمية أول أيام عيد الفطر يوم الجائزة.. 8 مكافآت ربانية فورية

الرئيس السيسي والعاهل البحريني يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي يكرم أسر وأبناء الشهداء خلال احتفالية العيد

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

مقترح من 3 مراحل.. حماس ترفض طلبا إسرائيليا بإطلاق سراح 40 رهينة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالخلطة في عيش سوري| بمذاق لا يقاوم

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

قبل ما تاكل.. خبير يفجر مفاجأة عن السعرات الحرارية لـ الكعك

في أول يوم فطار| نظام غذائي صحي بعد رمضان

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ