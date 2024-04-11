وزير الحرب الإسرائيلي: أي هجوم إيراني مباشر علينا يؤدي إلى رد مدروس

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تحذيرا شديد اللهجة لوزير الدفاع لويد أوستن، ذكر فيه أن أي هجوم إيراني مباشر على الأراضي الإسرائيلية سيؤدي إلى رد مدروس من إسرائيل.

يأتي هذا البيان وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل في أعقاب الهجوم القاتل على القنصلية الإيرانية في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أودى بحياة جنرالين إيرانيين. وفي حين أن إسرائيل لم تعلق رسميا على الهجوم، إلا أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تعهد بالانتقام، مؤكدا أن إسرائيل "يجب أن تعاقب".

وأعرب ويليام باتي، الرئيس السابق لقسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، عن مخاوفه بشأن التداعيات المحتملة لهجوم إيراني مباشر على إسرائيل. وفي حديثه إلى سكاي نيوز البريطانية، أكد باتي أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يغرق العالم في "منطقة مجهولة".

وسلط باتي الضوء على التحدي الذي يواجهه آية الله خامنئي، الذي تعهد علناً بالانتقام، مما يجعل من الصعب على إيران التراجع. وأشار إلى أنه في حين تستخدم إيران عادة وكلاء لشن الهجمات، فإن الخطاب الأخير يشير إلى استعدادها لاستهداف إسرائيل مباشرة. ومع ذلك، أقر باتي أيضًا بالقيود التي تواجهها إيران في اختيار أهداف مباشرة خارج إسرائيل.

ويسلط تبادل التحذيرات الضوء على الوضع المضطرب في الشرق الأوسط وتوازن القوى غير المستقر بين إيران وإسرائيل. ومع استمرار تصاعد التوترات، يراقب المجتمع الدولي عن كثب أي تطورات أخرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراع.