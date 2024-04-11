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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق طالب في النيل بمركز الفشن ببني سويف

صدى البلد

 

لقي طالب مصرعه غرقًا بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس ، في مياه النيل بالقرب من  مدرسة الزراعة بقرية الشُقر بمركز الفشن جنوب المحافظة، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة من داخل مياه النيل.

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وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مصرع شاب غرقا بداخل مياه النيل بالقرب من مدرسة الشقر بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوات الإنقاذ النهرى، والإسعاف، لإستخراج الجثة، ونقلها إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال جثة الغريق، الذي تبين أنه يدعى "مصطفى رمضان" طالب، يبلغ من العمر 15 عاما، مقيم  بحي الفابريقة التابع  لمركز الفشن جنوب بني سويف.

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