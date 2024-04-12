مفاجأة.. المصل واللقاح: تطعيم ضد سرطان عنق الرحم للنساء والرجال.. تفاصيل

كشفت الشركة القابضة للأمصال و اللقاحات “فاكسرا ” تفاصيل عن تطعيم سرطان عنق الرحم ، وإمكانية حصول الرجال عليه من عدمه .

وقال الشركة القابضة إن سرطان عنق الرحم و السرطانات التناسلية من الممكن تكون بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمي أو hpv موضحة أن الفيروس ينتقل باللمس فقط، وفي حال أن شخصا سليما لامس المنطقة المصابة لآخر حامل للفيروس ممكن تتنقل له العدوى.



وأوضحت الشركة القابضة أنه عند السيدات من الممكن أن يتطور المرض و يسبب سرطان عنق الرحم، وكذلك الرجال من الممكن أن يكونوا حاملين للفيروس أو يصابون بالسرطانات التناسلية.

وكشفت الشركة القابضة تفاصيل عن التطعيم قائلة : موجود منه نوعين فى مصر ، نوع للسيدات فقط بيقى من سرطان عنق الرحم والنوع التاني للسيدات و الرجال بيقى من السرطانات التناسلية وسرطان عنق الرحم.

جرعتان أو تلاتة حسب السن

وعن الجرعة قالت الشركة القابضة إن التطعيم جرعتان أو تلاتة حسب السن ومن الممكن الحصول عليه من سن تسع سنوات ولا يوجد أى موانع غير ارتفاع درجه الحرارة لمتلقي التطعيم.