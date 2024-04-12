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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هيثم نبيل يطرح أغنية «مش فارقلي» ضمن ألبوم «زي زمان»

هيثم نبيل
هيثم نبيل

طرح المطرب هيثم نبيل أحدث كليباته الغنائية  بعنوان "مش فارقلي" وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد "زي زمان" عبر يوتيوب، والأغنية من كلمات كريم سامي وهيثم نبيل، ألحان هيثم نبيل، توزيع وماستر زووم وصولوهات محمود شاهي.

وتقول كلمات الأغنية: "مش فارقلي مين شايفني ايه.. انا مش فارقلي ايه يقول طبعي راضي بيه، وقلبي ماشي بالأصول حبه حابين طبعي وحابب حُب الحبه دول، حبه يقولوا سكه بتكه بلغي الصوت وأقول، مش لازمني الناس بحالها تشوفني بجناحات م الصحاب اتنين كفايه يبنوا الذكريات، واللي حب قلبي واللي قلبي حبه موت تكفي عينه شايفه فيه اجمل الحاجات".

وفى وقت لاحق ، كشف المطرب والمؤلف هيثم نبيل، كواليس تحضيره لفيلم عيسى، للفنان مينا مسعود وخالد الصاوي، الذي بدء تصويره قبل أيام. 

وقال هيثم نبيل في لقاء مع موقع صدي البلد، إن فيلم عيسى، تشويقي اجتماعي يتناول العلاقات الأسرية، مشيرا إلى أن الفيلم بعيدا عن الرعب وأن تغيير الاسم وارد. 

وتابع هيثم نبيل، أن فيلم عيسى به 3 أغنيات كتبها وسيتم عرضها بالفيلم، بالإضافة إلى تأليفه للموسيقى التصويرية للفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حي فقير وشاب يدعى اسم عبد الله تنقلب حياته  بعد خيانة صديقه صادق له مع زوجته، ويفر إلى أحد المقابر ويتحول من شاب ضعيف الشخصية لفتوة المنطقة، بينما يصاب صادق بصدمة من غياب عبدالله ويدرس على يد أحد المشايخ ويصبح شيخ الجامع، وتتطور الأحداث بعد.

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