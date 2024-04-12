ثالث أيام عيد الفطر.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة

نشرت وكالة صفا الفلسطينية صورة المطارد الشهيد محمد رسول عمر الحمزة (الصخرة) الذي اغتاله الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة في طوباس.



قالت وكالة صفا أن المطارد الشهيد محمد رسول عمر دراغمة الذي اغتالته قوات الاحتلال في طوباس هو نجل الشهيد الأسير القيادي في حماس عمر دراغمة الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال بداية معركة طوفان الأقصى.



وقامت قوات الاحتلال بمصادرة سيارة بعد محاصرتها وإطلاق النار عليها في محيط الصحة الجديدة بمدينة طوباس.

وتم انتشال شهيد من السيارة التي استهدفها الاحتلال في طوباس.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال المقدسي فارس سلامة خلال اقتحامها بلدة عناتا شمالي القدس منتصف الليلة الماضية.

ذكر الهلال الأحمر بوجود شهيدين و4 جرحى حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة ومدينة طوباس.