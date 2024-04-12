عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط جديدة لترقية المعلمين وفقا للقانون.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون التعليم، شروط وضوابط ترقية المعلمين، على أن يكون ذلك وفقا لقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص. 

 

شروط ترقية المعلمين


يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (٧١) من هذا بقانون، الآتى:

1 - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

2 - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.

3 - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

4 - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.

ويكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

ويحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:

المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثين يومًا.
المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثين يومًا.
المعلم الخبير أربعين يومًا.
كبير المعلمين خمسة وأربعين يومًا، واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.


جدول وظائف المعلمين


فى هذا الصدد ، نصت المادة 71 من القانون على أن:" يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:

1 - معلم مساعد.

2 - معلم.

3 - معلم أول.

4- معلم أول ( أ ) .

5- معلم خبير

6- كبير معلمين

ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

شروط ترقية المعلمين قانون التعليم ترقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

غياب أبرز نجومه.. صدمة للجهاز الفني في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

مقاطعة المباريات| رسالة نارية من شوبير لـ جماهير وإدارة الأهلي

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية قبل مواجهة الزمالك

«حافظ على أكل عيشك».. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ نجم الأهلي

بيان بدرجات الحرارة .. هيئة الأرصاد: طقس اليوم مائل البردوة ليلا

ترشيحاتنا

المالية: 8 مليارات دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس الماضي

استشهاد مسؤول عمليات الشرطة ونجله في محافظة شمال غزة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس اليوم للإستمتاع بإجازة عيد الفطر

شروط جديدة لترقية المعلمين وفقا للقانون.. تفاصيل

ينير ظلمة القبر.. فضل قيام الليل والثواب المنتظر للمواظبين عليه

لأول مرة.. العلماء يكشفون حقيقة القمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أكلات العيد الدسمة|7 مشروبات صحية للتخلص من السموم في الجسم

بسبب تحدي التيك توك.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة بإيطاليا

بفستان أسود.. «أروى» تثير الجدل على السوشيال ميديا بإطلالة جذابة عبر إنستجرام|شاهد

فستان لافت.. إسراء عبد الفتاح تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

قصي خولي: اللهجة المصرية صعبة ومحتاجة مجهود كبير

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ