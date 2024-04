فلوسك هتتسرق| تحذير عاجل من واتساب للمستخدمين بشأن رسائل خادعة.. وخاصية جديدة قادمة

مع عصر التكنولوجيا وتطور العصر الجديد، دائمًا ما تتواجد حيل نصبّ جديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تهدف للنصب علي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بدون علمه.

تحذير من تطبيق واتساب

وكشف تطبيق "واتساب" للرسائل النصية، عن تعرض مستخدميه لحيل نصب جديدة، عن طريق استقبال رسائل من أرقام غريبة تهدف لكسب الأموال من المستخدم، أو دخوله علي رابط يحتوي علي أنشطة ضارة للمستخدم.

وأوضحت "واتساب"، أنه يستقبل بعض مستخدمي واتساب رسائل من أرقام غريبة، تطلب القيام بأعمال معينة مقابل مبلغ من الأموال، وبمجرد أن ينفذ المستخدم المطلوب في الرسائل يتفاجأ بأن الأمر تحول إلى نصب واحتيال إلكتروني.

الابلاغ عن الرسائل المخادعة

وأشارت "واتساب"، أن الحيل المخادعة من الأرقام الغريبة، تأتي عن طريق أن يدعي مرسلوها أنهم أقارب المستخدم وقد تورطوا في أمر ما ويحتاجون لمبلغ مالي، أو تغري المستخدم لاستثمار أمواله من المنزل.

ووجه تطبيق واتساب للرسائل النصية، مستخدميه بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الرسائل بمجرد استقبالها، حتي تقدر الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة مع هؤلاء المحتالون.

إشعار مقلق يثير المخاوف

وفي سياق متصل، ظهر لمستخدمي تطبيق "واتساب" إشعار جديد يفيد باستخدام الكاميرا الخاصة بالهاتف المحمول، بدون سابق انذار، مما أثار القلق مع مستخدمي التطبيق، واعتبروه من ضمن محاولات اختراق الهاتف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه عند استخدام تطبيق "واتساب"، تظهر رسالة كالآتي: "هذا التطبيق يستخدم الكاميرا"، أو "This app is using camera"، وتساءل مستخدمي التطبيق عن حقيقة اختراق هواتفهم أو حساباتهم علي التطبيق.

صلاحيات الكاميرا عبر واتساب

ووفقًا لخبراء التكنولوجيا، فيجب اتباع بعض الخطوات عند رؤية الإشعار، حتي يتأكد المستخدم من عدم اختراق حسابه، فيجب عليه التحقق من أذونات التطبيق، عن طريق مراجعة الأذونات الممنوحة لتطبيق واتساب في إعدادات الهاتف لمعرفة ما إذا كان قد تم منحه حق الوصول إلى الكاميرا الخاصة بك.

كما يجب علي المستخدم تحديث تطبيق واتساب آخر إصدار، والبحث عن البرامج الضارة، عن طريق تشغيل أحد تطبيقات مكافحة الفيروسات على جهاز المستخدم للتحقق من وجود أي برامج ضارة، يمكن إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته مرة أخرى، وذلك في حالة استمرار المشكلة.

ميزة جديدة في "واتساب"

ومن المقرر أن يطور تطبيق "واتساب" خاصية جديدة خاصة بتحديث "الحالات"، والتي سوف تمكن المستخدمين من مشاركة الحالات الخاصة بهم من تطبيق واتساب عبر تطبيق "انستجرام" للصور والفيديوهات بكل سهولة.

وذلك لتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الاتصال عبر الأنظمة الأساسية المختلفة، حيث تم رصد أحدث ميزة بالفعل في الإصدار التجريبي من أندرويد وهي الآن متاحة في إصدار iOS.