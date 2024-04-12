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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا يؤكدان استعدادهما الإعتراف بدولة فلسطينية

مظاهرات إسبانية داعمة
مظاهرات إسبانية داعمة لفلسطين

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أنه يجب التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار بغزة والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد.

وشدد رئيس الوزراء الإسباني أنه لا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في غزة، وان بلاده مستعدة  للاعتراف بفلسطين كدولة في أقرب وقت ممكن وبعضوية كاملة في الأمم المتحدة.
واعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن التنسيق مع النرويج رسالة نحو حل يمنح للإسرائيليين والفلسطينيين مستقبلا يتسق بالسلام.
فيما قال رئيس الوزراء النرويجي ألكسندر دي كرو أنهم مستعدون للاعتراف بدولة فلسطينية ودعم عضويتها في الأمم المتحدة لكن المشكلة تكمن في التوقيت والتنسيق.

وذكر أنهم مستعدون لاتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين وسيتم تحديد التوقيت ومبادرة مدريد مهمة.
 

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