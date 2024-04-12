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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: حالة جمهور الزمالك محدش يقدر يوصفها غير اللي عايشها

صدى البلد

نشر الإعلامي مينا ماهر منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب مينا ماهر :"جمهور الزمالك مفيش حاله توصف مدي حبه واهتمامه بالفريق سواء في رمضان او في العيد او في اي وقت، جمهور دايماً بيقطع مسافات ورا الفرقه في كل مناسبة حتي لو ماتش تحصيل حاصل بتلاقي المدرج مكتمل العدد، الحقيقه جمهورنا جمهور عظيم ودايما هتلاقيه ورا الفرقه في الوقت الصعب قبل الوقت الكويس.

وأضاف: حالة جمهور الزمالك محدش يقدر يوصفها غير اللي عايشها.. واحنا محظوظين اننا عايشين حالة زي دي مع اكتر حاجه بنحبها".


 

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.

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