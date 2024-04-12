إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالحامول

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في تنفيذ إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تشديد إجراءات حماية الرقعة الزراعية، وتعزيز سيادة القانون.

أكد محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له، اليوم، استمرار الحملات المكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى كافة أنحاء المحافظة.

وكلف جميع الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكتسبات الدولة في مجال التخطيط العمراني وحماية الثروة الزراعية، مشددًا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.