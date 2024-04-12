نهاية العالم| أمريكية تنهي حياتها مع أسرتها.. والسبب مخاوف "كسوف الشمس".. تفاصيل

تعد ظاهرة "كسوف الشمس" من الظواهر النادرة التي تحدث علي كوكب الأرض، بسبب اصطفاف الشمس مع القمر علي خط واحد، وفي معتقدات البعض أن هذه الظاهرة قد تثير المخاوف لديهم.

وشهد يوم الإثنين الماضي، عند وقوع "كسوف الشمس" في الولايات المتحدة الأمريكية، حادث مأسوي حيث قامت منجمة أمريكية بقتل شريكها والقاء ابنتيها من السيارة، وذلك بسبب خوفها من كسوف الشمس.

حادث كسوف الشمس

وقامت المنجمة الأمريكية بقتل زوجها طعنًا، وألقت ابنتيها من سيارتها على الطريق السريع، ثم قتلت المنجمة الأمريكية نفسها داخل السيارة، وذلك بسبب اعتقادها أن "كسوف الشمس" هو نهاية العالم.

وقتلت المنجمة الأمريكية، وتدعي دانييل جونسون، زوجها عبر طعنه في قلبه بسلاح أبيض، داخل شقتهم قبل ساعات قليلة من حدوث كسوف الشمس، وتركت دانييل جونسون آثار قدمين ملطختين بالدماء في شقتهما في لوس أنجليس.