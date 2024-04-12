انتبه.. أسباب وجود الدم في البلغم

يعد وجود الدم في البلغم، وهو المخاط الذي يتم طرده من الرئتين، من الأعراض التي تثير القلق، ولكن ليس بالضرورة علامة على حالة خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض لكم الأسباب الشائعة لوجود الدم في البلغم:

السعال الشديد أو المزمن: يمكن أن يؤدي السعال الشديد أو المزمن إلى تهيج الأغشية المخاطية في الرئتين أو القصبة الهوائية، مما قد يؤدي إلى ظهور بقع من الدم في البلغم.

عدوى الجهاز التنفسي:

التهاب الشعب الهوائية: هو عدوى تصيب الشعب الهوائية، وهي الممرات الهوائية التي تنقل الهواء إلى الرئتين.

الالتهاب الرئوي: هو عدوى تصيب أنسجة الرئتين.

التهاب القصبات الهوائية المزمن: هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية ويسبب التهابًا وتضيقًا فيها.

أمراض الرئة



الحالات الرئوية:

توسع القصبات الهوائية: هو حالة تصيب الرئتين وتسبب اتساع وتلف الممرات الهوائية.

سرطان الرئة: يعد من أكثر أسباب وجود الدم في البلغم شيوعًا لدى المدخنين.

أسباب أخرى:

ارتفاع ضغط الدم الرئوي: هو حالة تسبب ارتفاع ضغط الدم في الشرايين التي تنقل الدم من القلب إلى الرئتين.

الانصمام الرئوي: هو جلطة دموية تنتقل إلى الرئتين.

التليف الرئوي: هو حالة تصيب الأنسجة الضامة في الرئتين وتسبب تندبًا وتصلبًا.