مصدر إيراني يتوقع شن هجوم مباشر على إسرائيل خلال 36 ساعة

أفادت تقارير أن إسرائيل تستعد لهجوم "مباشر" من إيران اليوم أو السبت.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الإخبارية الأمريكية ذلك عن شخص "مطلع على الأمر".

لكنها قالت إن مصدرا أطلعته القيادة الإيرانية قال إنه تجري مناقشة الخطط، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الهجوم.

وذكرت أن الهجوم قد يكون داخل حدود إسرائيل، على عكس المصالح الإسرائيلية في أماكن أخرى.

وتعهدت إيران بالانتقام من الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على سفارتها في دمشق بسوريا، والذي أسفر عن مقتل كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين لكن مصادر إيرانية قالت أن طهران أوضحت للمسئولين الأمريكيين أن أي رد سيكون غير تصعيدي.