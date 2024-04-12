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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

محمولة علي الأكتاف| سوزي الأردنية تشعل غضب الرواد في أول أيام العيد.. والمتابعون: بتزود مشاهدات

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية

سوزي الأردنية.. أثارت البلوجر سوزي الأردنية جدلًا واسعًا وموجة من غضب رواد السوشيال ميديا، عقب انتشار فيديو لها أثناء احتفالها بعيد الفطر المبارك في أول أيام عيد الفطر عقب صلاة عيد الفطر مباشرة.

فيديو سوزي الأردنية

وظهرت سوزي الأردنية في الفيديو عقب صلاة عيد الفطر، وهي وسط حشد كبير من الشباب والفتيات، وقامت إحدي الفتيات بحملها علي أكتافها وسط الجمهور، أثناء تشغيل أغاني المهرجانات.

وظلت سوزي الأردنية ترقص علي أغاني المهرجانات وهي محمولة علي الكتف، وقامت بالتقاط الصور السيلفي مع الحضور والفتيات من حولها، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وكان الزحام يحيطها من كل جانب.

سوزي الأردنية 
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