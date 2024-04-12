عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أم راعت زوجها الكفيف مع إعاقتها البصرية.. وفاة الحاجة كريمة ابنة المنوفية

الحاجة كريمة مع زوجها
الحاجة كريمة مع زوجها

شيع اهالي قرية مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان السيدة كريمة الشرقاوي الكفيفة التي اشتهرت في الفترة الأخيرة بقصة حب جمعتها مع زوجها الكفيف وزواج دام لأكثر من ٣٧ عاما وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وادي الأهالي صلاة الجنازة من مسجد المقابر بالقرية عقب صلاة العصر وسط بكاء زوجها وابنها الوحيد أحمد لرحيل والدتهم.

انطلاق حملات إزالات فورية لبناء مخالف في المنوفية

المنوفية.. تكثيف الحملات لرصد المخالفات وإزالة 6 حالات تعد على الأراضي

وجاءت وفاتها عقب فترة من التعب دخلت علي أثرها العناية المركزة بسبب أمراض في القلب حتي أعلنوا وفاتها اليوم.

واشتهرت السيدة كريمة الكفيفة بحبها لزوجها الكفيف الذي جمعهما الزواج منذ أكثر من ٣٧ عاما وسط صعوبات وتحديات كثيرة أثمرت عن انجاب طفل يدعي أحمد.

الحاجة كريمة العناية المركزة رصد المخالفات شبين الكوم صلاة الجنازة صلاة العصر محافظة المنوفية مركز شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

بلومبيرج تكشف كيف ستنفذ إيران هجومها المحتمل على إسرائيل خلال 48 ساعة

ترشيحاتنا

بينهم أبو عبيدة.. تفاصيل عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد قادة حماس

ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة لتوليد الكهرباء في إيطاليا إلى 6 أشخاص

واشنطن: تهديد إيران حقيقي وسنفعل كل شيء للحفاظ على أمن إسرائيل

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد أبو عبيدة متحدث حماس

إبراهيم نور الدين حكما لـ قمة الزمالك والأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أساسيات تمنع رائحة القدم الكريهة.. أبرزها نوع الحذاء

طريقة عمل سمك ماكريل سنجاري في البيت

نشرة المرأة والصحة.. سعر ساعة عمرو دياب في الجونة.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة

انتبه.. أسباب وجود الدم في البلغم

فيديو

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

فارق 10 درجات .. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة ليلا

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ