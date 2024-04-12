أم راعت زوجها الكفيف مع إعاقتها البصرية.. وفاة الحاجة كريمة ابنة المنوفية

شيع اهالي قرية مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان السيدة كريمة الشرقاوي الكفيفة التي اشتهرت في الفترة الأخيرة بقصة حب جمعتها مع زوجها الكفيف وزواج دام لأكثر من ٣٧ عاما وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وادي الأهالي صلاة الجنازة من مسجد المقابر بالقرية عقب صلاة العصر وسط بكاء زوجها وابنها الوحيد أحمد لرحيل والدتهم.

وجاءت وفاتها عقب فترة من التعب دخلت علي أثرها العناية المركزة بسبب أمراض في القلب حتي أعلنوا وفاتها اليوم.

واشتهرت السيدة كريمة الكفيفة بحبها لزوجها الكفيف الذي جمعهما الزواج منذ أكثر من ٣٧ عاما وسط صعوبات وتحديات كثيرة أثمرت عن انجاب طفل يدعي أحمد.