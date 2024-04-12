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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملات إزالات فورية لبناء مخالف في المنوفية

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في التصدي والمتابعة الدورية والمستمرة لمنع التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وظاهرة  البناء المخالف داخل الحيز العمراني ، وذلك خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .


تمكنت الوحدات المحلية من تنفيذ الإزالة الفورية لحالة تعدى بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية بقرية طليا بمركز أشمون علي مساحة 64متر، وإزالة فورية لتعدي مواطن بتلا على أرض زراعية بالبناء المخالف بالطوب الأبيض على مساحه 100متر ، وكذا إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية ببندر بتلا خارج الحيز العمرانى عباره عن حصيره خرسانية على مساحه 30 متر وكشك من الخشب وقوائم حديد علي مساحه 20متر وسور حديد بمساحه 200متر ، كما تم رصد حالة شروع في بناء مخالف لصب سقف دور ثاني علوي خارج الحيز العمرانى ومصادرة مواد البناء  وتم اتخاذ الاجراء ات القانونية حيال المخالف ومصادره الأخشاب والحديد، وفى بركة السبع تم تنفيذ ازاله فوريه على الأرض الزراعيه بناحيه الروضة حوض القبلي على مساحه ١٢٠ متر عبارة عن تعدى بالطوب الأبيض وسقف خشب وبوص، وجارى المتابعة الدقيقة لحالات التعدى المخالف حفاظاً على الرقعة الزراعية. 

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وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اليقظة التامة خلال أجازة العيد والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين واستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية  بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام .
كما وجه المحافظ بتكثيف حملات المرور الميداني للتعامل اللحظي حيال كافة المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية  والتصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكافة مراكز ومدن المحافظة ، مؤكداً على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول ولن أسمح بالتهاون فى محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي ، وكذا عدم السماح نهائيا بأية تعديات جديدة من شأنها تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.

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