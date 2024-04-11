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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود المحليات فى النظافة ورفع القمامة خلال عيد الفطر

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول بكافة الشوارع والميادين العامة بنطاق المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً.


وشنت الوحدات المحلية حملات مكثفة للنظافة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع القمامة والأتربة بالمداخل والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تواجد السيارات المكنسية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تم متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمحولات الكهربائية ، وكذا التعامل الفوري لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين خلال الاحتفال بالعيد حفاظاً على المظهر العام.

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وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الجهود خلال أيام عيد الفطر  في رفع المخلفات اليومية ونواتج الهدم بالنقاط الوسيطة والمقالب العمومية وبالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بنطاق المحافظة .

ووجه بالمتابعة الدورية للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي بالسادات والتأكد من تشميع السيارات حفاظاً على الطرق العامة والصحة العامة للمواطنين.


جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية لاستقبال عيد الفطر ، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

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