تفوق على محترفي الزمالك.. ناقد رياضي يهاجم جماهير الأهلي بسبب موديست

هاجم الناقد الرياضي خالد طلعت جماهير الأهلي بسبب انتوني موديست عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد طلعت: "الناس اللي بتهاجم أنتوني موديست وبتتريق عليه تعالوا نشوف لغة الأرقام اللي مبتكذبش :

موديست مع الأهلي في أقل من موسم سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف يعني ساهم في 8 أهداف.

موديست ضمن أفضل 5 لاعبين في الأهلي ساهموا في أهداف الموسم الحالي مع كهربا والشحات وقفشة وإمام عاشور.

موديست ساهم في 8 أهداف في 1129 دقيقة أكتر من بيرسي تاو اللي ساهم في 6 أهداف في 1703 دقيقة كاملة !!

موديست ساهم في 8 أهداف مع الأهلي في نصف موسم، وسامسون أكينيولا ساهم في 4 أهداف فقط مع الزمالك في موسم ونصف!!

موديست لوحده ساهم في 8 أهداف الموسم الحالي، وكل لاعبي الزمالك المحترفين الستة مع بعض (سامسون والجزيري ونداي وموتيابا والمثلوثي وياسر حمد) ساهموا كلهم في اجمالي 11 هدف فقط!!!

موديست لوحده ساهم في 8 أهداف الموسم الحالي ، وكل مهاجمي الزمالك مع بعض (سامسون والجزيري وناصر منسي) ساهموا كلهم في اجمالي 9 اهداف فقط !!!".