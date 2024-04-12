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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من الزمالك على رفض الكاف قيد محترفي طائرة الفريق

صدى البلد

أصدر مسئولو نادي الزمالك بياناً بشأن مشاركة الفريق في بطولة الأندية الأفريقية والمقرر لها أن تقام في القاهرة خلال شهر أبريل الجاري.

وجاء نص البيان على النحو التالي..

 

في إطار سعي مجلس إدارة نادي الزمالك، للمشاركة في بطولة الأندية الأفريقية، المقامة في شهر أبريل ٢٠٢٤ بالقاهرة.

-عند قيام الجهاز الإداري لكرة الطائرة بالنادي، بإنهاء إجراءات المشاركة في البطولة، وعند تسجيل اللاعبين المحترفين، ولأسباب خارجة عن إرادة النادي أو إرادة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، رفض الاتحاد الأفريقي قيد المحترفين وفقا لما يلى :-

-اللاعب الصربي / Milan katic تم قيده في فترة القيد الثانية المقررة من الاتحاد المصري مسبقا، خلال المدة من 15 - 1 - 2024  وحتى 31 - 1 - 2024

-اللاعب الليبي  محمد بولبابة تم التعاقد معه خلال فترة رئاسة اللجنة المؤقتة بالنادي، ولم يتم تسجيله حتى فترة القيد الثانية، وتم تسجيله في نفس الفترة المحددة سابقاً من الاتحاد المصري.

-تم قيد اللاعبين المحترفين على أن تقام البطولة الأفريقية، وفقاً لما تم بالعام السابق في تونس في النصف الثاني من شهر مايو، وبالتالي يكون قد توفر شرط الاتحاد الأفريقي بإنه يجب مرور فترة ثلاثة أشهر قبل مشاركة اللاعبين الأجانب مع فرقهم في أي بطولة أفريقية يشارك فيها النادي.

-وحيث أن الاتحاد الدولي قد أرسل مؤخراً خطاباً إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة يطالبه بشكل رسمي بإنهاء الموسم المحلي قبل 28 - 4 - 2024 والموسم الأفريقى قبل  5 - 5 - 2024 نظراً للارتباطات الدولية لتصفيات أولمبياد باريس Challenge.

وبناءً على هذا الخطاب حدد الاتحاد الأفريقي موعد إقامة بطولة أفريقا للرجال من 12 - 4 - 2024 حتى 5 - 5 - 2024، وبطولة السيدات من 24 - 4 - 2024 حتى 5 - 5 - 2024.

وعليه أصبحت فترة مشاركة اللاعبين الأجانب لم تتجاوز الثلاثة أشهر وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي.

-وبناءً على طلب نادي الزمالك، قام الاتحاد المصري برفع الأمر للاتحاد الأفريقي لاستثناء شروط مشاركة اللاعبين الأجانب هذا الموسم فقط، لأن تغير المواعيد تم عن طريق الاتحاد الدولي وهو أمر خارج عن إرادة النادي والاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ألا أن الاتحاد الأفريقي قد رفض قيد هؤلاء اللاعبين بالبطولة لجميع الأندية مثل لاعبي الزمالك، الأهلي، الفريق الجزائري، وأرسل لاتحادات بلادهم هذا الرفض.


-وبناءً على ذلك طلب نادي الزمالك من الاتحاد المصري رفع الأمر إلى الاتحاد الدولي الذي قام بذلك بالفعل، ولكن الاتحاد الدولي، أقر بأن هذا شأن داخلي للاتحاد الأفريقي ولوائحه.

-وفي نفس السياق، قام نادي الزمالك بالاستفسار عن اللاعبة المحترفة بالفريق الأول للسيدات للكرة الطائرة بالنادي، وتبين صحة قيدها.

ولما كان هذا الرفض بمشاركة اللاعبين الأجانب مع فريق الرجال، يضر ضرراً بالغاً في مصلحة الفريق، وخطة الإعداد المسبقة للمشاركة في البطولة، وبناءً على ذلك قرر نادي الزمالك :-

1-الأعتذار عن المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية للرجال، المقامة خلال الفترة 12-24 - 4 - 2024

2-المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية للسيدات المقامة خلال الفترة من 24 - 4 - 2024 حتى 5 - 5 - 2024.

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