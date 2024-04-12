استعراضات مائية مثيرة.. الفلاي بورد تجذب نزلاء فنادق الغردقة

أضافت الفنادق والقرى السياحية في مدينة الغردقة لمسة من المرح والتسلية لنزلائها من خلال تقديم عروض "الفلاي بورد"، والتي استقطبت الزوار المصريين من مختلف الأعمار للاستمتاع بها.

تتمثل هذه العروض في استضافة لاعب "الفلاي بورد" داخل أحد حمامات السباحة، حيث يقدم استعراضاته على إيقاع الموسيقى والأغاني، ويتفاعل مع النزلاء ويقوم بتوزيع الهدايا عليهم.

وتعتمد لعبة "الفلاي بورد" على استخدام خراطيم المياه، حيث يستطيع اللاعب الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم باستخدام موتوسيكل البحر، ويقوم بأداء استعراضات مثيرة في الهواء.

وأكد مجدى عبد الغني، أول لاعب "فلاي بورد" في البحر الأحمر، أن هذه العروض تمثلت في عروض متميزة بمدة تصل إلى ساعة في كل قرية سياحية، مما يتيح للنزلاء الفرصة للاستمتاع بتجربة مثيرة خلال إجازة العيد.

وأضاف عبد الغني أن فكرة "الفلاي بورد" نشأت في فرنسا عام 2010، حيث تم اكتشافها خلال محاولة إطفاء حريق باستخدام موتوسيكل بحر، وتحولت الفكرة بعد ذلك إلى لعبة مائية مثيرة تجذب السائحين والمصريين على حد سواء.

تجهز الفنادق السياحية حمامات السباحة لاستضافة لاعب "الفلاي بورد"، وتتيح له القيام بعروضه المميزة خلال الأعياد والإجازات، وتستخدم موتوسيكلات بحرية بقوة لا تقل عن 250 حصان وخراطيم مياه بقوة تحمل 600 بار، مع توفير الأمان للمشاركين من خلال استخدام معدات الوقاية اللازمة.

ويمكن للنزلاء في الغردقة الاستمتاع بتجربة فريدة ومثيرة خلال إجازتهم، والتي تضيف لمسة من المرح والمتعة للأجواء الاحتفالية بعيد الفطر المبارك.