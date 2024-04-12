عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعراضات مائية مثيرة.. الفلاي بورد تجذب نزلاء فنادق الغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 أضافت الفنادق والقرى السياحية في مدينة الغردقة لمسة من المرح والتسلية لنزلائها من خلال تقديم عروض "الفلاي بورد"، والتي استقطبت الزوار المصريين من مختلف الأعمار للاستمتاع بها.

 

تتمثل هذه العروض في استضافة لاعب "الفلاي بورد" داخل أحد حمامات السباحة، حيث يقدم استعراضاته على إيقاع الموسيقى والأغاني، ويتفاعل مع النزلاء ويقوم بتوزيع الهدايا عليهم.

 

وتعتمد لعبة "الفلاي بورد" على استخدام خراطيم المياه، حيث يستطيع اللاعب الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم باستخدام موتوسيكل البحر، ويقوم بأداء استعراضات مثيرة في الهواء.

 

وأكد مجدى عبد الغني، أول لاعب "فلاي بورد" في البحر الأحمر، أن هذه العروض تمثلت في عروض متميزة بمدة تصل إلى ساعة في كل قرية سياحية، مما يتيح للنزلاء الفرصة للاستمتاع بتجربة مثيرة خلال إجازة العيد.

 

وأضاف عبد الغني أن فكرة "الفلاي بورد" نشأت في فرنسا عام 2010، حيث تم اكتشافها خلال محاولة إطفاء حريق باستخدام موتوسيكل بحر، وتحولت الفكرة بعد ذلك إلى لعبة مائية مثيرة تجذب السائحين والمصريين على حد سواء.

 

تجهز الفنادق السياحية حمامات السباحة لاستضافة لاعب "الفلاي بورد"، وتتيح له القيام بعروضه المميزة خلال الأعياد والإجازات، وتستخدم موتوسيكلات بحرية بقوة لا تقل عن 250 حصان وخراطيم مياه بقوة تحمل 600 بار، مع توفير الأمان للمشاركين من خلال استخدام معدات الوقاية اللازمة.

 

ويمكن للنزلاء في الغردقة الاستمتاع بتجربة فريدة ومثيرة خلال إجازتهم، والتي تضيف لمسة من المرح والمتعة للأجواء الاحتفالية بعيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر المبارك اجازة عيد الفطر الغردقة عروض فنادق الغردقة البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

موضوعات متعلقة

جولات موسعة ومجهود مكثف لصحة البحر الأحمر خلال أيام العيد

الصور الأولى لاحتراق يخت سياحي وإنقاذ 13 شخصا

توافد المواطنين والزائرين على شواطئ منتجع العائلات في ثاني أيام عيد الفطر

ثاني أيام العيد.. إصابة أسرة وزير يمني سابق في حادث سير بالغردقة

حريق بمركب سياحي في الغردقة.. وإنقاذ 10 مصابين من الغرق

تقاليد عيد الفطر في مصر.. البكالاة تعيدنا إلى موروث البحر الأحمر القديم

جزيرة الجفتون بالغردقة تستقبل مئات الزوار في أول أيام عيد الفطر

متطوعو حياة كريمة بالبحر الأحمر يوزعون الهدايا على الأهالي احتفالا بعيد الفطر

ترشيحاتنا

بينهم أبو عبيدة.. تفاصيل عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد قادة حماس

ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة لتوليد الكهرباء في إيطاليا إلى 6 أشخاص

واشنطن: تهديد إيران حقيقي وسنفعل كل شيء للحفاظ على أمن إسرائيل

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد أبو عبيدة متحدث حماس

إبراهيم نور الدين حكما لـ قمة الزمالك والأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أساسيات تمنع رائحة القدم الكريهة.. أبرزها نوع الحذاء

طريقة عمل سمك ماكريل سنجاري في البيت

نشرة المرأة والصحة.. سعر ساعة عمرو دياب في الجونة.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة

انتبه.. أسباب وجود الدم في البلغم

فيديو

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

فارق 10 درجات .. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة ليلا

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ