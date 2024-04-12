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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة التموين: سداد مستحقات المزارعين من توريد القمح خلال 48 ساعة

صدى البلد

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى القمح خلال موسم 2024، وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

كما وجه  أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم توريد القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من يوم 15 أبريل 2024  بسعر  2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهاً للإردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

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