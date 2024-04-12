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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بولندا: أوروبا غنية بما يكفي لتزويد أوكرانيا بالذخيرة

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك

أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، اليوم الجمعة أن أوروبا "غنية بما يكفي" لشراء الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي خلال مؤتمر صحفي مشترك في وارسو مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن المشكلة الرئيسية ليست في المال، ولكن في مكان شراء الأسلحة، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.



وقال توسك إن المشكلة هي أن صناعتنا الدفاعية غير مهيأة لهذا الأمر، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل لطريقة التفكير التي تقول إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصبح قوة سياسية وعسكرية كبيرة ليشعر بالأمان في القارة الأوروبية.

وقال توسك: "سنستخدم قدراتنا ونفوذنا لتعبئة شركائنا في أوروبا وفي بروكسل لتعزيز القدرات الدفاعية في أوروبا".

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وناقش الطرفان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة ميتسوتاكيس إلى أوديسا. 

وخلال الاجتماع، أعرب زيلينسكي عن امتنانه لليونان وشعبها لدعمهم المستمر لأوكرانيا كما شكر رئيس الوزراء على استعداده للانضمام إلى قمة السلام العالمية المقبلة في سويسرا والعمل معًا لجذب المزيد من المشاركين من الجنوب العالمي.

رئيس وزراء بولندا أوروبا غنية تزويد أوكرانيا بالذخيرة دونالد تاسك كيرياكوس ميتسوتاكيس

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