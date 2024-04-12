وفاة لاعب كرة قدم عالمي.. اعرف السبب وكيف تحمي نفسك منه

تسبب خبر وفاة لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير أو جاي سيمبسون في حالة من الحزن بين رواد السوشيال ميديا.

.وتوفي لاعب كرة القدم الشهير أو جاي سيمبسون، في عمر الـ،76 بعد معاناة شديدة مع المرض.

وكان سبب وفاة لاعب كرة القدم أو جاي سيمبسون، هو مرض سرطان البروستاتا الذي أصيب به مؤخرا.

وكان لاعب كرة القدم أو جاي سيمبسون يحصل على شعبية عالمية في أوائل التسعينيات، ولكن كل هذا انتهى؛ بعد اتهامه بقتل زوجته وصديقها رغم تبرئته من المحكمة.

ويعد سرطان البروستاتا من أخطر الأمراض التي تهدد الرجال في العالم، وله العديد من المضاعفات.

وبعد وفاة لاعب كرة القدم العالمي أو جى سيمبسون نعرض لكم أهم طرق الوقاية من سرطان البروستاتا وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك.

لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من سرطان البروستاتا، ولكن هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة:

اتباع نظام غذائي صحي: تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الخالية من الدهون.

الحفاظ على وزن صحي: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، ففقدان الوزن حتى لو كان بكمية صغيرة يمكن أن يكون مفيدًا.

ممارسة الرياضة بانتظام: تهدف إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وأنواع أخرى من السرطان.

مناقشة المخاطر والفوائد المحتملة للعلاج بالهرمونات البديلة مع طبيبك: العلاج بالهرمونات البديلة هو نوع من العلاج يستخدمه بعض النساء بعد انقطاع الطمث وقد يزيد هذا العلاج من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.