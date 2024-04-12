إعلام عبري : إطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 عن إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن "أكثر من 50 صاروخا تم إطلاقهم من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل".

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن صافرات الإنذار دوت في بلدات الجليل، القريبة من الحدود اللبنانية.

وأشارت إلى أن اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عدة صواريخ اعتراضية من طراز القبة الحديدية وهي تصطدم بوابل صاروخي واضح.

وفي وقت سابق، انطلقت صفارات الإنذار في بلدات مجاورة أخرى يشتبه أنها تسللت بطائرات بدون طيار، ولا توجد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وينفذ حزب الله هجمات يومية بالصواريخ والقذائف وطائرات بدون طيار على شمال إسرائيل وسط الحرب في غزة.