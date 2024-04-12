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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عنبة ومسلم يطرحان دويتو أولاد مسك" احتفالا بالعيد.. فيديو

صدى البلد

طرح عنبة ومسلم أغنية جديدة على طريقة الدويتو، تزامنا مع احتفالات العيد، وتحمل إسم "أولاد مسك" من كلمات مسلم وحازم اكس وألحان وتوزيع مسلم، وإنتاج روتانا، وتصدرت التريند، وحققت أكثر من 250 ألف مشاهدة.

 وتقول كلمات الاغنية :


سجل عندك ملحوظة مش هتشوفنا في صورة مهزوزة، لافيها قبلينا ولا فيها بعدينا طول ما حنا فيها مش هتشموها، عملناها بـ كيف كيفنا مين عرف يوم يوقفنا جايين نسيب بصمتنا سبنا علامة وعليكوا علمنا، كله مظبوط ع الظبطة نحضر ناخد اللقطة يوجد فكة والاخضر عارف اني جامد اوي مزعلك أعمل محضر، أي مكان ندخل فيه يبقى عملنا دعاية ليه خمسة علينا من العين مهما تشب مش هتجيب، لواتقمصت وزعلت فجأة رن علي فجأة خليه يراضيك النية غامقة سودة نسكويك يا ميكس نايتي علي بسكويت، هل تعلم انك طلعت هلس وأنا عم جيل أجيال معاليك، ياللي انت عندك وفيك وفيك عمال تدلدق العيب ماليك، سيبك أنا كدا كدا فوقكوا جمداني يلغي وجودكوا جمداني دا معطلكو تحسني زي اللقمة في زوركو، متجوش تدوني نصايح وانتو تاريخكوا فضايح اقطع منكوا شرايح واخد اللي جي واللي رايح، يا سلام عليا وأنا مروق بالي مليش مثيل علشان أنا مثالي خفيف ع القلب زي الكاري ماري ع الهلافيت لازال البحث جاري، من كايرو لـ ايطاليا جايين ننجز في الصفقة اتفرج علي المافيا دخلتنا بتعمل عظمة، النهاردة يوم مش عادي النهاردة عيد ميلادي كل سنة وانا لسه رايق كل سنة وانا لسة هادي كل سنة وانا وسط اخواتي، ضربات فوقو فوقو أنا بظهر فا بخضه وبجيبه بعمل عليه شو بديله كتف بشده، كل ده بمجهودنا ومغيبناش عشان نقول عدنا، احنا واخدين أوسكار ف عز ماكنتوا واخدين هدنة .
 

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