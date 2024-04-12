العربي بطلا لكأس السوبر القطري الإماراتي على حساب الشارقة

توج نادي العربي القطري، بطلا لكأس السوبر القطري الإماراتي في نسخته الأولى، وذلك بعد فوزه على الشارقة الإماراتي (1-0)، اليوم الجمعة.

أحرز التونسي يوسف المساكني، هدف العربي الوحيد، في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وكانت هجمات العربي الأخطر على مرمى الشارقة خلال الشوط الأول.

وفشل البرازيلي رافينيا في التعامل مع عرضية المساكني، وسدد الكرة بغرابة رغم أنه كان في مواجهة المرمى.

وفي الشوط الثاني، واصل العربي الضغط على منافسه في الدقائق الأولى، وهو الذي أسفر عن هدف التقدم.

وتوغل الفلسطيني علاء الدين حسن بالكرة، ومررها إلى المساكني الذي سددها من فوق حارس الشارقة بالدقيقة 58.

وبدأ الشارقة يضغط بشدة بعد الهدف العرباوي، وسيطر على منطقة وسط الملعب، وهدد مرمى جاسم الهيل أكثر من مرة.

وسدد المالي موسى ماريجا مهاجم الشارقة، كرة قوية تصدى لها الحارس جاسم الهيل، ثم اعتمد العربي على الهجمات المرتدة.

وحصل ماركو فيراتي، على البطاقة الصفراء الثانية، إلا أن الفار أنقذ الإيطالي بعدما أثبت وجود خطأ للعربي قبل تدخل فيراتي في اللعبة التالية.