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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسني شتا عن تصنيفه كـ«ممثل جان»: كان بالنسبة لي تحدي في إحدى الفترات

حسني شتا
حسني شتا

علق الفنان حسني شتا، على تصنيفه كممثل جان، قائلا: "كان بالنسبالي تحدي في فترة ما".

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وأضاف الفنان حسني شتا، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة صدى البلد،: "كنت بعمل مسلسل الأب الروحي – شخصية صالح العطار، وملامح الشخصية وسيم ومهتم باللبس، والمسلسل لاقى نجاحا كبيرا جدًا، ولما طلعت منه؛ كانت كل الأدوار اللي بتجيلي نفس الشاب الوسيم، حتى جاء دوري في مسلسل أيوب مع أستاذ أحمد صالح، فكان التحدي إن إزاي حسني هيعمل شاب شعبي وابن بلد".

وتابع: "بعد نجاح أيوب؛ بقت كل الحاجت اللي بتجيلي شعبي، فأنا بحاول طوال الوقت أخرج عن النمطية، وبقدم أقصى ما عندي عشان الشخصية توصل للناس وتبقى مصدقاها".

حسنى شتا

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