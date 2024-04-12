طارق النهري يكشف اللحظات الأخيرة قبل اشتعال لوكيشن مسلسل المعلم.. فيديو

تحدث الفنان طارق النهري، عن اللحظات الأخيرة قبل اشتعال ستوديو الأهرام خلال تصوير مسلسل المعلم، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2024.

وقال الفنان طارق النهري، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج ليالي العيد، المذاع على قناة صدى البلد،: "كنت في صدمة من اللي شوفته وقتها، مكنتش مصدق إن ده المكان اللي كنت بصور في من شوية".

وأضاف: مكان التصوير تحول إلى كتلة حمراء من النار، مكنتش مصدق من هول المشهد، وقولت إحنا لو كنا موجودين كنا اتشوينا زي السمك، البيت بتاع مصطفى شعبان في المسلسل، ولع تماما".

