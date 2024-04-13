سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة| الثمن مفاجأة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة دينا الشربيني خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس.

أطلت دينا الشربيني في الحلقة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع وتوب باللون الأبيض و نسقت معهما جاكت خفيف ذا أكمام مكشوفة حمل توقيع دار الأزياء العالمية Dior، قد بلغ سعره 1500 يورو، أي ما يقرب من 76 ألف جنيه مصري.

أكملت دينا الشربيني إطلالتها ب عقد لافت من توقيع المصممة عزة فهمي ووصل سعره إلي 210 ألف جنيه مصري، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دينا الشربيني على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.