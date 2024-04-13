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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قواعد إتيكيت تقديم العيدية للأطفال والخطيبة .. تعرف عليها

العيدية
العيدية

تقديم العيدية هو تقليد شائع في العديد من الثقافات خلال عيد الفطر، إليك بعض القواعد الأساسية لإتيكيت تقديم العيدية للأطفال والخطيبة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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للأطفال

قبل تقديم العيدية للأطفال، من الأفضل أن تلتقط بضعة لحظات للتحدث معهم وتهنئتهم بمناسبة العيد.
استخدم أظرف ملونة أو مصممة بشكل جميل لتعبئة العيدية. يمكنك أيضًا استخدام أظرف مخصصة للعيد مع تصاميم عيدية.
قدم العيدية بأسلوب مباشر وودي. يمكنك أن تقول "هذه هدية صغيرة مني لك في عيد الفطر، أتمنى أن تستمتع بها".
من الجيد أن تكون العيدية في صورة نقود نقدية صغيرة أو عملات معدنية. قد تحتاج إلى التأكد من توفر النقود المعدنية المناسبة مسبقًا.
احرص على أن تكون القيمة المالية للعيدية مناسبة للعمر والعلاقة مع الطفل. قد تتفاوت القيمة حسب العادات والتقاليد المحلية والعلاقة الشخصية.


للخطيبة

قدم العيدية للخطيبة بشكل خاص ورومانسي. يمكنك استخدام بطاقة تهنئة معبرة وكتابة رسالة حب قصيرة عليها.

قد تكون العيدية للخطيبة عبارة عن هدية أخرى غير مادية مثل مجموعة من الزهور المفضلة لها أو قطعة مجوهرات صغيرة.

قدم العيدية في لحظة مناسبة ورومانسية، مثل بعد الإفطار المشترك أو خلال نزهة ممتعة معًا.
قم بتحديد قيمة العيدية بناءً على قدرتك المالية والعلاقة مع الخطيبة. ليس الأهم هو المبلغ بقدر ما هو الاهتمام والتفاني في الهدية نفسها.

مهما كانت العيدية التي تقدمها، الأهم هو أن تكون صادقًا ومتفهمًا للعادات والتقاليد المحلية وتقدير الشخص الذي تقدم له العيدية. استمتع بالأجواء الفرحة لعيد الفطر وتعاون مع الآخرين لجعله جميلاً ومميزًا.

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