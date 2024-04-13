أحمد حلمي ومنى زكي خلال رحلة نيلية في عيد الفطر.. فيديو

مازح الفنان أحمد حلمي، زوجته الفنانة منى زكي خلال الرحلة النيلية التي جمعت بينهما خلال عيد الفطر المبارك، وظهرت خلالها الأخيرة وهي تستمتع بوقتها في مركب نيلي.

ونشر أحمد حلمي فيديو لمنى زكي داخل مركب نيلية وهي تقوم بتصوير الأجواء المحيطة بها وتستخدم هاتفها، وتستمتع بنغمات الأغاني المحيطة بها خاصة أغاني الفنان عمرو دياب.

وكتب أحمد حلمي على الفيديو: "محدش يقولها أني بصورها" في إشارة إلى التقاط الفيديو دون أن تلاحظ خلال "خروجة" العيد التي جمعت بينهما.

يذكر أن آخر أعمال منى زكي فيلم “رحلة 404″، الذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وعدد آخر من نجوم السينما المصرية البارزين. الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.