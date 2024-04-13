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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد قفزة جنونية ثالث أيام العيد، متأثرة بهبوط سعر الأوقية عالميا بنحو 90 دولارا إذ سجلت اليوم 2,344.2، بعد 2431 دولارا في بورصة نيويورك أمس.

وهبط سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء، إذ سجل نحو 3,185 جنيها بعدما للبيع بعد نحو  إلى 2320 جنيها، فيما تراجع الجنيه الذهب أيضا بنحو 700 جنيه.

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سعر عيار 18 الآن

وتراجع سعر عيار 18، وسجل اليوم 2,730 جنيها بعد  2829 جنيها أمس، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

الذهب 

سعر الذهب اليوم عيار 21 

اما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فسجل هبوطا بنحو 100 جنيه في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويظل الجرام من عيار 21 في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي ، وهبوط الدولار.

سعر الذهب الآن 

وهبط الجنيه الذهب خلال ساعات، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب ترجعا ليبدأ من نحو 25,720 جنيها اليوم، بعد نحو 26400 جنيه بفارق يقترب من 700 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر : 3,674 جنيها للشراء و 3,640 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3,215 جنيهات للشراء و 3,185 جنيهات للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,756 جنيهًا للشراء و 2,730 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم السبت : 2,143 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 25,720 جنيها للشراء و 25,480 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

وقبل شراء الأصفر من محلات الصاغة يبحث الراغبون في الشراء عن سعر مصنعية الذهب، وخاصة لشراء المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

سعر المصنعية يكون في الغالب من 80 جنيها بحد ادني لدى بعض التجار، وقد يصل حتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار.

الذهب أسعار الذهب سعر عيار 18 الآن سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الجرام عيار 24 أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

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