الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

أعلن البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK عن طرح شهادة الادخار بفائدة 85% لأجل 3 سنوات، وتصدرت شهادة الـ85% الجديدة عناوين الأخبار وأصبحت حديث الساعة على محرك البحث "جوجل".

شهادة الـ 85%

تتميز شهادة الـ85% بعدة مميزات تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين. بإمكان الأفراد المصريين والأجانب شراء الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويتم صرف العائد تراكميًا في نهاية مدة الشهادة. كما يمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى رأس المال في حالة الحاجة الماسة.

وتمنح الشهادة الادخارية الجديدة فرصة للمستثمرين للاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة، مما يعزز قدرتهم على الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهدافهم المالية.

شراء شهادة 85%

كما يتيح البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK شراء الشهادة عبر جميع فروعه أو من خلال القنوات الإلكترونية ومركز الاتصال، ما يسهل عملية الاستثمار والحصول على الشهادة بسهولة ويسر.

وفي حال رغبة المستثمرين في استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، يتم صرف العائد بنسبة 85% متراكمة. هذا يعني أنه عند نهاية فترة الاستثمار التي تستمر 3 سنوات، سيحصل المستثمر على عائد يبلغ 85% متراكمة على رأس المال الأصلي.

يعتمد سعر الفائدة المعروض على الشهادة الادخارية الجديدة على البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK على عدة عوامل، بما في ذلك مدة الاستثمار وتكرار دفع الفائدة. فعلى سبيل المثال، يتم تقديم فائدة سنوية قدرها 20.683% على الشهادة، ويتم صرف العائد تراكميًا في نهاية فترة الاستثمار.

وتعد مدة الشهادة لهذه الاستثمارات هي 3 سنوات، وعند نهاية هذه الفترة، سيصل العائد التراكمي إلى 85% على رأس المال الأصلي. يمكن للعملاء أيضًا كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مما يتيح لهم الوصول إلى رأس المال في حالة الحاجة الماسة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK للعملاء الحصول على قروض بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة، مما يمنحهم فرصة للاستفادة من التمويل اللازم لتحقيق أهدافهم المالية.