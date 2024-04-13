عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت 13 أبريل 2024

صدى البلد

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 13-4-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 153.16 جنيه للشراء و154.23 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 149.05 جنيه للشراء و154.20 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 153.72 جنيه للشراء، و154.39 جنيه للبيع.


 

وجاء سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

153.72 جنيه للشراء.


 

154.39 جنيه للبيع.


 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

153.16 جنيه للشراء.

 

154.2 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

154.09 جنيه للشراء.

 

154.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

149.05 جنيه للشراء.

 

154.20 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

148.55 جنيه للشراء.

 

153.52 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.19 جنيه للشراء.

 

154.65 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى البنك المركزي البنك التجاري الدولي البنك الاهلي البنوك المصرية الدينار الكويتي في البنك الأهلي الدينار الكويتي في البنك الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي الدينار الكويتي اليوم الدينار الكويتي مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

ترشيحاتنا

بالأسماء .. مفاجأة في طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

فيديو احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينة إسرائيلية .. شاهد

فقد أمس.. جيش الاحتلال والشاباك يعلنان العثور على جثة المستوطن بنيامين أشيمير

تل أبيب ترد على احتجاز الحرس الثوري لسفينة إسرائيلية بالمطالبة بتصنيفه إرهابيا

توصيل الغاز الطبيعي على أقساط بـ40 جنيهًا شهريًا.. طاقة النواب تكشف التفاصيل

عقب إجازة عيد الفطر.. التنمية المحلية تعلن استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. بوسي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فستان غادة عبدالرازق في جلسة تصوير العيد يثير الجدل| سعره خرافي

بملابس جريئة .. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

درة تستعرض أناقتها بفستان مخملي أنيق| شاهد

فيديو

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ