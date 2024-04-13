شاهد| هجوم بالطعن بمركز تسوق في مدينة سيدني الاسترالية.. وإجلاء المئات

أبلغت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، عن حادث طعن بمدينة سيدني؛ مشيرة إلى تعرض عدة أشخاص للطعن بمركز تجاري في منطقة بوندي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تم إجلاء مئات الأشخاص من مركز تسوق في سيدني بعد طعن مشتبه به، حسبما أفادت وسائل إعلام استرالية.

وتجري الشرطة عملية في المركز التجاري المزدحم بالقرب من شاطئ بوندي بعد الطعن المشتبه به، وفقا لموقع "ايه يو نيوز" الإخباري.

وأخبر شاهدان رويترز أنهما سمعا طلقات نارية.

وقال أحد الشهود إنهم رأوا امرأة ملقاة على الأرض قبل أن تحتمي في متجر مجوهرات.

وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أن عملية الشرطة جارية ولكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

وأظهرت العديد من المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا فارة من المركز التجاري وسيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تندفع إلى المنطقة.