اعتراف من رئيس أركان الجيش الأوكراني: الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير

نقلت وسائل إعلام متفرقة عن رئيس أركان الجيش الأوكراني بأن الوضع على الجبهة الشرقية وصل إلى مرحلة متدهورة بشكل كبير.



وذكرت صحف غربية في الفترة الفترة القليلة الماضية أدت إلى أن أوكرانيا أصبحت في موقفها الأكثر ضعفاً منذ بداية الصراع مع روسيا.



واعتبر محللون أنه وفقاً لمسؤولين غربيين مطلعين على الوضع، فإن النقص الحاد في الذخيرة والقوى العاملة على طول الجبهة التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر، والثغرات في الدفاع الجوي، يقول كل ذلك إلى أن أوكرانيا أصبحت في موقفها الأكثر ضعفاً خلال أكثر من عامين من الصراع.



أدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتقدم القوات المسلحة الروسية على خط المواجهة الى مخاوف من أن قوات نظام كييف على وشك الانهيار.



وأكد المراقبون أن الأشهر المقبلة ستكون بمثابة اختبار صعب لأوكرانيا.



وأفشلت القوات الروسية “الهجوم المضاد” الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.