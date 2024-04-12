نذير هجوم إيراني كاسح على إسرائيل اليوم بالصواريخ والطائرات

كشف مسؤولان أميركيان لشبكة سي إن إن الأمريكية عن توقعها بشن إيران هجوما على إسرائيل اليوم بصواريخ وأكثر من 100 مسيّرة من دون طيار في هجوم كبير على مواقع صهيونية مهمة.

يأتي ذلك فيما كشفت شبكة بلومبيرج الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بان إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل مباشر أو عبر وكلائها في غضون الـ48 ساعة المقبلة.

الهجوم المحتمل على إسرائيل

ذكرت بلومبيرج أن الهجوم المحتمل على إسرائيل قد ينفذ بمسيرات وصواريخ على أهداف حكومية وقد يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة.

وأوردت بلومبيرج أن الولايات المتحدة تحضر دفاعاتها وتنقل معدات عسكرية إضافية إلى المنطقة.

