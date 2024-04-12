إرهابية.. الأرجنتين تصدر قرارا جديدا بشأن إيران وحزب الله

ألقت محكمة أرجنتينية باللوم على ‎إيران معلنة إياها «دولة إرهابية»، وذلك ‏بعد أكثر من ثلاثة عقود على استهداف السفارة الإسرائيلية ومركز يهودي.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية؛ فقد جاء في الحكم الذي نقلته وسائل إعلام محلية، أنّ إيران أمرت بالهجوم في عام 1992 على السفارة الإسرائيلية وبالهجوم عام 1994 على مركز «الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية» (أميا) اليهودي.

كما اتهمت المحكمة ‎حزب الله، ووصفت الهجوم على مركز أميا بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وقال كارلوس ماهيكيس، أحد القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار، لراديو «كون فوس» إنّ «حزب الله نفّذ عملية استجابت لمخطط سياسي وأيديولوجي وثوري بتفويض من حكومة، من دولة»، في إشارة إلى إيران.