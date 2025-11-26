كشف الإعلامي مينا ماهر عن إنضمام عدي الدباغ مهاجم الزمالك إلى معسكر الزمالك اليوم في جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية الأفريقية.

عدي الدباغ

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مهاجمنا عدي الدباغ ينضم إلى معسكر الزمالك اليوم في جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز ".

بعثة الزمالك تصل بولوكواني بجنوب أفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات إلى جوهانسبرج، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ثلاث ساعات في مطار جوهانسبرج ثم استقلت طائرة أخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة في رحلة استغرقت ساعة.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

جدير بالذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة اليوم، الأربعاء، في جنوب أفريقيا.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.