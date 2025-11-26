طارق قنديل وسيد عبد الحفيظ يرافقان بعثة الأهلي إلي المغرب.. صور

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، متابعيه، صورة جديدة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم الأهلي المتجهة إلى المغرب وظهر فيها تواجد طارق قنديل وسيد عبد الحفيظ مع البعثة.

تواجد طارق قنديل وسيد عبد الحفيظ مع البعثة

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهلي يطير إلي المغرب بتواجد طارق قنديل وسيد عبد الحفيظ مع البعثة".

تطورات عقد اليوديانج

كان صدي البلد قد علم من مصادر مقربة داخل النادي الاهلي ان سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الادارة والقائم بأعمال المشرف على الكرة توصل لاتفاق نهائي مع المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وينتهي عقد المالي اليو ديانج بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وكشف الإعلامي محمد فاروق عن تطورات تجديد عقد المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "النادي الأهلي عرض على ديانج التجديد بمقابل مادي كبير يصل إلى مليون ونصف المليون دولار في الموسم الواحد، على أن يخرج على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل".

وأضاف: "ديانج وعد النادي الأهلي بمناقشة الأمر مع وكيله وحسمه قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب مع منتخب بلاده مالي".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج داخل النادي الأهلي، مؤكداً أن إدارة القلعة الحمراء تكثف جهودها لحسم الموقف خلال الساعات المقبلة.

وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم، أن الأهلي عقد جلسة اليوم مع اللاعب بحضور وليد صلاح الدين مدير الكرة، بهدف تقريب وجهات النظر المالية والتوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد.

وأضاف أن النادي سيمضي في إجراءات تجديد العقد حال الوصول لصيغة مالية مرضية للطرفين، أما في حال تمسك ديانج بمطالب مرتفعة، فسيتجه الأهلي إلى مناقشة العروض الخارجية التي وصلت للاعب تمهيداً لرحيله في يناير.

وأشار شوبير إلى أن رغبة الأهلي الأساسية هي الإبقاء على ديانج، نظرًا لأهميته الفنية في المرحلة القادمة، إلا أن العروض الخليجية الكبيرة التي تلقاها اللاعب تضع الإدارة في موقف معقد.

في السياق ذاته، يدرس مسئولو الأهلي العروض المقدّمة للاعب خلال الميركاتو الشتوي، لاختيار الأنسب منها حال اتخاذ قرار بالبيع، خاصة في ظل تعثر مفاوضات التجديد حتى الآن، واقتراب اللاعب من دخول فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده، ما يمنحه حرية التوقيع لأي نادٍ نهاية الموسم.