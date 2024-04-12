بلومبيرج تكشف كيف ستنفذ إيران هجومها المحتمل على إسرائيل خلال 48 ساعة

كشفت شبكة بلومبيرج الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بان إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل مباشر أو عبر وكلائها في غضون الـ48 ساعة المقبلة.

ذكرت بلومبيرج أن الهجوم المحتمل قد ينفذ بمسيرات وصواريخ على أهداف حكومية وقد يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة.

وأوردت بلومبيرج أن الولايات المتحدة تحضر دفاعاتها وتنقل معدات عسكرية إضافية إلى المنطقة.

يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن دعمنا لأمن إسرائيل قوي ويشمل تهديدات إيران كما أوضح الرئيس جو بايدن.

ذكر المتحدث أنهم في أمريكا يواصلون مراقبة الوضع ولا يمكن تأكيد تقارير عن هجوم إيراني اليوم.

