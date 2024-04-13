غدا .. هولندا تغلق سفارتها في طهران كإجراء احترازي

ذكرت وكالة رويترز ان هولندا قررت غلق سفارتها في طهران غدا الأحد كإجراء احترازي في وسط توتر من ضربة ايرانية على الاحتلال.



ياتي ذلك فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة أعادت نشر مدمرتين في الشرق الأوسط وسط المخاوف من هجوم إيراني متوقع على إسرائيل.



وبحسب "وول ستريت جورنال" "تضمنت الإجراءات الأمريكية إعادة انتشار مدمرتين، كانت إحداهما موجودة بالفعل في المنطقة وتم إعادة توجيه الأخرى إلى هناك".

كما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، في وقت سابق أن واشنطن توقعت هجوما إيرانيا في 12 أبريل باستخدام أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها ستدعم حلفائها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وأقمارها الصناعية.