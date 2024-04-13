وزير التموين يوجه بسداد مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكراً في عدد ٤ محافظات والتي بدأت التوريد مبكراً وهي (جنوب سيناء، وطاميه بمحافظة الفيوم، وتوشكي بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد)

وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام ٢٠٢٤ من الموردين والمزارعين، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢٤.

واكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.

واضاف أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال ٤٨ ساعه من التوريد.

فيما صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أحمد كمال أنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، مؤكداً أنه وبتوجيهات من وزير التموين والتجارة الداخلية قد تم انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل اي عقبة امام عمليات التوريد.

واضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وان سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والاردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، واكد ان القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان الى اخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد الا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الاعلاف.