عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة

صدى البلد

بدأ مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظة؛ وذلك في الفترة من ١٣ إلى ١٨ أبريل  ٢٠٢٤.

 

 يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين. وتنفيذا لتوجيهات  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد  القصير وتحت إشراف الدكتور  عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية .


وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، واضاف أن هذه  القافلة ستقام بالتنسيق  بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديريةالطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة  الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

 

 وأضاف فاضل أن هذه القافلة  سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين  بقري المحافظة ، وفي إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية كما تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

موعد عيد الأضحى 2024.. كم عدد أيام إجازة العيد الكبير

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

أفلام مخلة|ذعر في "الزاوية" فتيات ونساء ودجال النوراني للأعمال السفلية.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

ميناء سفاجا الكبير| حلم التنمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات

وكالة إيرانية تؤكد احتجاز الحرس الثوري لسفينة صهيونية عملاقة بمياه الخليج

"كريم بنزيما أفضل من مبابي" .. نجم ريال مدريد يعلن تفضيله لزميله في تصريحات قوية

مملوكة جزئيا لإسرائيل..أول تعليق أمريكي بشأن الهجوم الإيراني على سفينة في مضيق هرمز

نصائح لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي خلال فترة العيد​​​| تعرف عليها

فرصة استثمارية مضمونة|بنك يطرح شهادة بفائدة تراكمية 85% مدتها 3 سنوات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم رئيس فيراري| سيارة بـ10 مليارات دولار.. من يمتلكها؟

ما هو الوقت المناسب لتناول العشاء؟ .. لن تصدق

ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها برشاقة لافتة| شاهد

طريقة عمل القرص الطرية في البيت| أحلى من الجاهز

فيديو

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ