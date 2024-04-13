التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة

بدأ مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظة؛ وذلك في الفترة من ١٣ إلى ١٨ أبريل ٢٠٢٤.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين. وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية .



وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، واضاف أن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريةالطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري المحافظة ، وفي إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية كما تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.