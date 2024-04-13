الرئيس الفنزويلي يستقبل موفدي وزارة الأوقاف المصرية بالقصر الجمهوري

استقبل نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية موفدي وزارة الأوقاف المصرية على رأس وفد من سفراء الدول العربية والإسلامية وممثلي المراكز الإسلامية بالقصر الجمهوري بجمهورية فنزويلا، بحضور رئيس المجلس الوطني (البرلمان) ، ونائبة رئيس الجمهورية ، ووزير الخارجية ومحافظ ولاية ميرندا.



وشمل اللقاء بالإضافة لكلمة فخامته، تلاوة آيات من الذكر الحكيم لمبعوث وزارة الأوقاف المصرية للمسجد خلال شهر رمضان فضيلة الشيخ عمرو سالم، وكلمة عن المراكز الإسلامية بجمهورية فنزويلا.



من جانب آخر تلقى وزير الأوقاف العديد من خطابات الشكر منها خطاب الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا الدكتور/ عبد الصمد اليزيدي، والذي أكد فيه أن موفدي وزارة الأوقاف المصرية قد أدوا أداءً عظيمًا ومتميزًا ومثلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية في أنحاء الجمهورية الألمانية، الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من جانب المجتمع المسلم على مستوى الأفراد والإدارات.



كما تلقى د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطاب شكر من رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية الدكتور/ عبد الحميد متولي، والذي أكد فيه أن موفدي وزارة الأوقاف إلى المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل كانوا نماذج مشرفة في حسن الأداء والسلوك والتمكن في الحفظ والفهم العميق والتميز الذي يليق بمكانة مصر وريادتها في جميع المجالات.