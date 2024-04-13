محافظ أسيوط: 44 مليار جنيه لتمويل مشروعات حياة كريمة في 7 مراكز

استعرض محافظ أسيوط عصام سعد، الموقف التنفيذي لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بـ149 قرية و894 تابعًا في 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 44 مليار جنيه.



جاء ذلك خلال لقاء عقده محافظ أسيوط اليوم /السبت/ مع سوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام على مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وناقش خلاله أهم المشروعات التي تم نهوها وتسليمها لجهات الولاية ضمن مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومناقشة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء منها ويجري استكمال أعمال المرافق لها.



وكان محافظ أسيوط، قد وجه قيادات المحافظة بسرعة تشغيل المشروعات التي تم نهوها وتسليمها لجهات الولاية، فضلا عن تنسيق الجهود مع شركات المرافق لسرعة توصيل المرافق للمشروعات التي تم نهوها مع إعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها.



كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها، لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابعا وقد تم ويجري تنفيذ مشروعات تبلغ 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.